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Empresariales
14 de noviembre de 2026 - 01:00

Diesa: Gran Tour Honda 2026 realizó su largada simbólica

Esteban Carrizosa, brand manager de Honda Paraguay.
Esteban Carrizosa, brand manager de Honda Paraguay.Pedro Gonzalez

Honda Motos y Diesa, a través de Honda Experience, realizaron la largada simbólica del Gran Tour Honda 2026, una aventura que reunió a 60 motociclistas bajo el concepto “Más que un viaje. Puro desafío”.

Por Anahí Acevedo
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El encuentro se llevó a cabo en el local de Wunderlich, en Asunción, y marcó el inicio de un recorrido de aproximadamente 800 kilómetros, dividido en tres etapas para las categorías Enduro/Grom y BigTrail Adventure, pasando por destinos como Villarrica, Quyquyhó, Sapucái e Iturbe.

La primera etapa comprende 330 km para Enduro/Grom y 344 km para BigTrail; la segunda, 250 km y 230 km, respectivamente; y la tercera, 210 km y 233 km.

“Estamos muy contentos de hacer esto que nos apasiona. Recorrer hermosos rincones de Paraguay es una experiencia única con Honda. Este evento ya llega a su sexta edición y se vuelve una tradición”, expresó Esteban Carrizosa, brand manager de Honda Paraguay.

Por su parte, Hansi Thiede, encargado de Honda Experience, expresó: “Este 2026 contamos con 60 inscriptos. Cada año, los corredores, amigos y clientes de Honda vienen motivados no solo a recorrer, sino también a conectar experiencias que crean un lazo de amistad y fraternidad en cada kilómetro”.

Para acompañar a los participantes, la organización dispone de desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de combustible, refrigerios, hospedaje, móviles de apoyo, cobertura audiovisual, regalos, traslados de motocicletas y más.

Igualmente, como incentivo especial, los cinco mejores competidores participan de un sorteo por una motocicleta Honda Navi 0 km.

Con esta iniciativa, Honda Experience reafirma el compromiso de la marca con la aventura, la camaradería y las aventuras que unen a los amantes de las dos ruedas.

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