Grupo Aramel abrió puertas de nueva fábrica en Ciudad del Este

Las nuevas instalaciones del Grupo Aramel están ubicadas en el km 9 Monday de Ciudad del Este. Asimismo, el local funciona como la nueva casa central del grupo empresarial.

Durante la apertura oficial, los invitados compartieron un momento religioso, disfrutaron de presentaciones artísticas y degustaron los productos de la marca.

De la misma manera, el nuevo establecimiento cuenta con panadería y confitería, donde se ofrece un ambiente acogedor para compartir con familiares y amigos en cualquier momento del día.

El horario de atención es de lunes a domingo, de 6:00 a 1:00.

Con esta inversión, la empresa da un importante paso hacia su expansión, que también apunta a generar fuentes de trabajo para la población local.

Actualmente, la compañía cuenta con 50 trabajadores directos distribuidos en sus distintos locales y áreas de trabajo.

Por su parte, Héctor Ortiz, propietario del grupo empresarial, explicó que “este espacio fue creado para compartir con los amigos, con la familia, desde el desayuno, el almuerzo, la cena, las picadas, los tragos; todo vamos a encontrar acá en este punto. También desde acá van a ir saliendo todas las distribuciones”, destacó.

El nombre de la empresa guarda una historia familiar íntima: ARA hace referencia a Arami, una integrante de la familia, mientras que MEL es un homenaje a la matriarca, Melchora. En el logotipo, la paloma representa el nacimiento de otra integrante de la familia, Paloma, mientras que la espiga de trigo, símbolo del pan, se eleva hacia el cielo en homenaje al patriarca, quien ya no está físicamente.