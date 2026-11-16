Bajo el eje Tecnología, Innovación e Industria 4.0 y el lema Hagamos negocios juntos, la expo reunió a representantes de los sectores público y privado.

Fue organizada por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de Rediex, y formó parte del Paraguay Business Week 2026.

La convocatoria recibió alrededor de 1.750 inscriptos.

Brasil aportó 895 representantes, equivalentes al 69,8% del total, en representación de 837 empresas y organizaciones.

Paraguay, por su parte, registró 373 participantes (29,1%), correspondientes a 335 empresas y organizaciones.

También estuvieron representados Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y Perú.

Uno de los aspectos destacados fue el alcance territorial de la delegación brasileña, que comprendió 303 ciudades de 20 estados y el Distrito Federal.

Paraná concentró el 31,2% de los participantes brasileños, seguido de São Paulo (22,7%), Santa Catarina (21%), Rio Grande do Sul (7%) y Minas Gerais (4,6%).

En Paraguay, la participación abarcó 48 ciudades de 13 departamentos y Asunción. La capital concentró el 41% de los participantes paraguayos, Alto Paraná el 30,8% y Central el 19,6%.

En conjunto, Asunción y Central representaron el 60,6% de la participación nacional.

La Rueda de Negocios registró 1.806 citas agendadas através de la plataforma, equivalentes al 98,2% de los espacios disponibles.

A estas se sumaron encuentros espontáneos, con lo que el total estimado superó las 3.100 reuniones durante las tres jornadas.

La participación empresarial comprendió una amplia variedad de actividades económicas.

Hubo 28 rubros en la ficha brasileña y 26 en la de Paraguay y los demás países, con propuestas de construcción, alimentos y bebidas, metal mecánica, tecnología, servicios profesionales, comercio, logística, energía y agronegocios, entre otros.