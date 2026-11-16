Un espacio de negocios e integración regional

Unos 15.637 visitantes tuvo la feria y se propiciaron más de 3.100 reuniones entre compradores, proveedores e inversores.

Durante la apertura, el presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, destacó los 25 años de trayectoria de la Cámara y el papel de la expo en la generación de oportunidades, inversiones y alianzas entre Paraguay y Brasil.

Las autoridades nacionales, departamentales y empresariales coincidieron en la importancia de preservar la confianza institucional, fortalecer la seguridad jurídica y mantener las condiciones necesarias para atraer capitales, especialmente ante la coyuntura que atraviesa el país.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, planteó profundizar la integración industrial con Brasil mediante cadenas productivas compartidas y una mayor participación paraguaya en los mercados internacionales.

En ese contexto, recordó que el régimen de maquila ya agrupaba a más de 300 industrias y generaba alrededor de 40.000 empleos.

Por su parte, el director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, resaltó la necesidad de transformar la disponibilidad energética en producción, valor agregado y puestos de trabajo.

El gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, también destacó el potencial humano, logístico y productivo del departamento como atractivo para nuevas inversiones.

La expo incluyó ruedas de negocios, conferencias sobre economía, inversiones, inteligencia artificial e innovación, además de encuentros con delegaciones empresariales brasileñas.

También se desarrollaron el Foro Mujeres sin Barreras 2.0, la 10.ª Expo Maquila, la Plaza Mipymes y el Alto Paraná Invest Forum 2026.

Asimismo, empresas como Grupo Yaguarete presentaron sus propuestas industriales y proyectos de expansión, como la instalación de una nueva planta corrugadora en Alto Paraná, con una inversión prevista de US$ 20 millones.

La Expo Paraguay Brasil facilitó el contacto directo entre empresarios, acercando oportunidades concretas de cooperación e inversión.