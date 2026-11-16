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Empresariales
16 de noviembre de 2026 - 16:42

Un espacio de negocios e integración regional

Mujer con cabello corto y rubio, traje claro, sostiene micrófono; hombre con barba y gafas escucha, entorno de conferencias.
El embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, acompañó la feria en Hernandarias.ivanacosta

La 17.ª edición de la Expo Paraguay Brasil 2026, desarrollada en el Centro TASK del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), en Hernandarias, Alto Paraná, integró por segundo año consecutivo el Paraguay Business Week reuniendo a más de 300 expositores en más de 260 stands y una proyección que supera los US$ 600 millones en intenciones de negocios durante las tres jornadas que duró la feria.

Por ABC Color
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Unos 15.637 visitantes tuvo la feria y se propiciaron más de 3.100 reuniones entre compradores, proveedores e inversores.

Durante la apertura, el presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, destacó los 25 años de trayectoria de la Cámara y el papel de la expo en la generación de oportunidades, inversiones y alianzas entre Paraguay y Brasil.

Hombre de cabello rizado y barba habla gesticulando, mientras seis asistentes escuchan con auriculares en un entorno iluminado.
La Expo Paraguay Brasil 2026 promovió inversiones y fortaleció los vínculos comerciales.

Las autoridades nacionales, departamentales y empresariales coincidieron en la importancia de preservar la confianza institucional, fortalecer la seguridad jurídica y mantener las condiciones necesarias para atraer capitales, especialmente ante la coyuntura que atraviesa el país.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, planteó profundizar la integración industrial con Brasil mediante cadenas productivas compartidas y una mayor participación paraguaya en los mercados internacionales.

En ese contexto, recordó que el régimen de maquila ya agrupaba a más de 300 industrias y generaba alrededor de 40.000 empleos.

Hombre joven con camisa blanca explica con un mate en mano; otros escuchan, ambiente de exposición con estantes de Envaco al fondo.
Más de 300 expositores formaron parte de la 17.ª edición de la muestra.

Por su parte, el director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, resaltó la necesidad de transformar la disponibilidad energética en producción, valor agregado y puestos de trabajo.

El gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres, también destacó el potencial humano, logístico y productivo del departamento como atractivo para nuevas inversiones.

La expo incluyó ruedas de negocios, conferencias sobre economía, inversiones, inteligencia artificial e innovación, además de encuentros con delegaciones empresariales brasileñas.

Mujer de pie con blusa negra y pantalones claros, sostiene un micrófono y presenta contenido sobre fútbol en una pantalla.
Durante la expo, se realizaron varias conferencias empresariales.

También se desarrollaron el Foro Mujeres sin Barreras 2.0, la 10.ª Expo Maquila, la Plaza Mipymes y el Alto Paraná Invest Forum 2026.

Asimismo, empresas como Grupo Yaguarete presentaron sus propuestas industriales y proyectos de expansión, como la instalación de una nueva planta corrugadora en Alto Paraná, con una inversión prevista de US$ 20 millones.

La Expo Paraguay Brasil facilitó el contacto directo entre empresarios, acercando oportunidades concretas de cooperación e inversión.

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