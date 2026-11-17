Los cuatro reconocimientos llegaron de la mano de Manteles infiltrados, la campaña desarrollada para Pulp que convirtió un elemento emblemático de la gastronomía paraguaya en una nueva forma de hacer trade marketing.

En Effie Latam, el caso obtuvo un oro en la categoría Alimentos, un plata en Bajo Presupuesto y otro plata en David vs. Goliat.

A estos reconocimientos se sumó el primer Ojo de Iberoamérica en la historia de Brick, un plata en la categoría Eficacia – Campañas de Bajo Presupuesto.

Estos premios tienen un valor especial porque reconocen tanto la creatividad de una idea como su capacidad de generar resultados reales de negocio, demostrando que una gran campaña no necesariamente necesita una gran inversión.

La idea nació de mirar de cerca lo nuestro: los manteles frutales que forman parte del paisaje cotidiano de los copetines y hogares paraguayos.

Pulp, la gaseosa paraguaya hecha con fruta natural, encontró en ellos una oportunidad para integrarse a la cultura a través de sus propias frutas.

La propuesta replicaba los patrones, colores y estética de los manteles tradicionales, reemplazando sus frutas por las de Pulp.

Así, la marca logró una presencia naturalmente integrada a la mesa y a la experiencia de compartir, respetando la identidad de estos espacios.

Esa conexión entre creatividad, estrategia, cultura y efectividad llevó a Manteles infiltrados a destacarse en dos de las competencias publicitarias más importantes de la región.

Para Brick, estos cuatro premios representan un hito en su trayectoria, consolidando su primera cosecha de reconocimientos internacionales y proyectando el trabajo creativo paraguayo a la escena latinoamericana.

También reafirman el valor de construir ideas desde la identidad local: entender cómo vivimos, qué compartimos y cuáles son esos pequeños símbolos en los que todos nos reconocemos.