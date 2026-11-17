El próximo jueves 19 de noviembre, en Paraguay, esta será una de las reflexiones que nos convocará en el Summit UAP: comprender qué significa realmente el talento en una nueva era del trabajo y, sobre todo, cuánto valor representa para las organizaciones.

Una conversación especialmente relevante en momentos en que la transformación tecnológica, los nuevos modelos productivos y las expectativas de las personas están redefiniendo la relación entre empresas y trabajadores.

En el papel, todos sabemos de qué hablamos: conocimientos, habilidades y atributos que permiten a una persona generar valor y aportar resultados. Hasta ahí existe consenso. El verdadero dilema comienza cuando intentamos mirarlo de cerca y medirlo.

¿Qué observan realmente las jefaturas cuando deciden que una persona es valiosa para su equipo? ¿La rapidez para cumplir una meta inmediata, la capacidad de alcanzar indicadores, la disposición para adaptarse o la posibilidad de cuestionar lo establecido? ¿Qué ocurre con ese potencial que todavía no cabe en una planilla de indicadores, pero que mañana podría sostener a una organización en medio de una crisis?

Ahí suele abrirse una brecha entre el discurso y la realidad. Muchas organizaciones declaran que las personas son su principal activo, pero sus sistemas de evaluación siguen premiando, principalmente, lo urgente, lo inmediato y lo fácil de cuantificar.

Al hacerlo, pueden dejar en segundo plano capacidades menos visibles, pero decisivas: anticiparse, escuchar con empatía, aprender de los errores, trabajar con otros y tender puentes donde existen diferencias.

El talento no siempre se expresa en resultados inmediatos. También está en la capacidad de aprender, de proyectarse, de encontrar soluciones y de generar oportunidades que todavía no existen.

Reconocerlo exige mirar más allá del desempeño presente y comprender que el valor de una persona no se agota en aquello que produce hoy.

Por eso, liderar exige mucho más que revisar indicadores o evaluar el cumplimiento de objetivos. Supone identificar capacidades, reconocer potencial y generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse.

También obliga a las organizaciones a preguntarse si sus estructuras, sus jefaturas y sus culturas están preparadas para reconocer aquello que dicen valorar.

Desde las instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad igualmente importante. Nuestro rol no se agota en entregar herramientas técnicas para el empleo de hoy; consiste en formar personas capaces de adaptarse, aprender permanentemente, relacionarse con otros y aportar valor en escenarios que todavía están en transformación.

Preparar para el trabajo del futuro también significa comprender que el talento no es una condición estática, sino una capacidad que puede desarrollarse a lo largo de la vida.

Volviendo a aquella antigua balanza, el talento sigue siendo una cuestión de peso y de valor. No como un adorno en el currículum ni como una categoría que se asigna a determinados profesionales, sino como una dimensión estratégica para comprender cuánto puede aportar una persona y cuánto está dispuesta una organización a invertir en su desarrollo.

El próximo Summit UAP será una oportunidad para poner estas preguntas sobre la mesa. Porque, al final, el desafío no es solamente identificar cuánto talento existe en una organización. Es determinar si quienes tienen la responsabilidad de dirigirla saben reconocerlo, desarrollarlo y darle el valor que merece.

Y quizás esa sea la pregunta más importante: ¿cuánto vale realmente una persona para una organización?

Los interesados en participar de este importante espacio de reflexión, aprendizaje y networking internacional aún pueden inscribirse y conocer todos los detalles del evento ingresando al sitio oficial del V Summit Internacional UAP 2026: https://uap.edu.py/summit-internacional-uap2026/.

Por Enrico González-Adasme, Director Corporativo de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Chile.