La iniciativa tuvo como objetivo acercarlos al universo de HD Hyundai, su capacidad tecnológica y sus procesos de innovación, además de ofrecerles una inmersión en la cultura del país asiático.

Durante seis días, los participantes visitaron las instalaciones de HD Hyundai en Ulsan, donde recorrieron el Memorial Hall, el complejo industrial y la línea de producción de la fábrica inteligente (GOC).

El itinerario también incluyó el Hyundai Global R&D Center (GRC), espacio en el que conocieron los avances tecnológicos y el desarrollo de soluciones orientadas al futuro de la industria.

Otro de los puntos destacados fue la visita al astillero de Hyundai, reconocido como el más importante y emblemático del mundo.

Estas actividades permitieron a los invitados observar de cerca la dimensión de las operaciones industriales de la compañía y su desarrollo tecnológico.

La experiencia también contempló visitas a Busan y Seúl, con recorridos por templos tradicionales, palacios históricos, mercados locales y zonas emblemáticas como la DMZ.

Los participantes compartieron además distintas propuestas gastronómicas, mediante almuerzos y cenas que les permitieron descubrir sabores característicos de la cocina coreana.

Más allá del recorrido turístico e industrial, el Corea VIP Tour 2026 constituyó una oportunidad que permitió el fortalecimiento de la relación entre Hyundai Maquinarias y sus clientes, además de generar experiencias compartidas y transmitir de primera mano la dimensión internacional, la capacidad tecnológica y la visión de futuro de HD Hyundai.