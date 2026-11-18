Este reconocimiento representa un avance significativo para la compañía y reafirma su compromiso con la excelencia farmacéutica, el cumplimiento de exigentes estándares internacionales y el desarrollo de capacidades industriales que contribuyen a proyectar la industria paraguaya más allá de sus fronteras.

La certificación fue oficializada mediante la Resolución RE N.º 4.439, del 12 de noviembre de 2026, publicada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil el 16 de noviembre.

El documento certifica las Buenas Prácticas de Fabricación correspondientes a una línea de medicamentos sólidos orales, con una vigencia de dos años desde su publicación oficial.

Un reconocimiento internacional a la calidad de QUIMFA

La certificación de ANVISA constituye una importante validación del cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables a los procesos de fabricación comprendidos en su alcance.

Su obtención refleja el compromiso sostenido de QUIMFA con la calidad, la mejora continua y el fortalecimiento de sus procesos industriales, respaldados por sistemas de control, procedimientos técnicos y profesionales comprometidos con la excelencia farmacéutica.

Más allá del reconocimiento regulatorio, este logro destaca la capacidad de la industria nacional para desarrollar procesos de fabricación de medicamentos que respondan a las exigencias de mercados internacionales altamente competitivos.

El fortalecimiento de DINAVISA y la cooperación sanitaria entre Paraguay y Brasil

Este avance para QUIMFA se produce en un escenario de creciente fortalecimiento de las relaciones regulatorias entre Paraguay y Brasil.

Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA).

QUIMFA reconoce y valora la importante gestión de DINAVISA en el fortalecimiento del sistema regulatorio nacional y en la construcción de vínculos de cooperación con autoridades sanitarias internacionales.

Estas iniciativas contribuyen a consolidar un entorno de mayor confianza regulatoria y representan oportunidades para que la industria farmacéutica paraguaya continúe desarrollándose y fortaleciendo su competitividad internacional.

La certificación obtenida por QUIMFA constituye, en este contexto, una muestra concreta de las capacidades industriales y técnicas existentes en Paraguay para responder a estándares regulatorios internacionales.

Talento paraguayo con estándares internacionales

Detrás de este importante reconocimiento se encuentra el esfuerzo de profesionales, técnicos y colaboradores de QUIMFA que trabajan diariamente para sostener una cultura organizacional basada en la calidad, la responsabilidad y la mejora continua.

La compañía destaca especialmente el compromiso de sus equipos de producción, unidad de calidad y dirección técnica, cuyo trabajo resulta fundamental para mantener procesos de fabricación alineados con las exigencias de la industria farmacéutica internacional.

La calidad de QUIMFA

“Esta certificación representa un importante reconocimiento al trabajo y compromiso de nuestros profesionales. Para QUIMFA es un motivo de orgullo demostrar que desde Paraguay podemos desarrollar procesos de fabricación de medicamentos que cumplen con exigentes estándares internacionales”, afirman desde la empresa.

Este reconocimiento constituye un estímulo para continuar invirtiendo en calidad, desarrollo tecnológico y mejora de sus procesos, con una visión de crecimiento sostenido y proyección regional.

QUIMFA. La calidad tiene nuestra firma. Una filosofía que continúa trascendiendo fronteras y que hoy suma un nuevo reconocimiento internacional.

Resolución oficial de ANVISA en: https://tinyurl.com/mpwjzsnt.