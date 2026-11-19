Building Innovations, la desarrolladora inmobiliaria paraguaya que en seis años consolidó un modelo de negocio integral, presentó Velvet del Sol, su duodécimo desarrollo y el segundo de la línea Velvet, la categoría más alta de la compañía.

Con 37 niveles, Velvet del Sol llega para convertirse en un nuevo ícono de la ciudad. Está ubicado en la avenida Aviadores del Chaco, a pasos de Paseo La Galería y de las principales entidades financieras y corporativas del país.

Por su parte, Nicolás Paredes, CEO de Building Innovations, explicó que “construir ciudad es parte de nuestra visión. Asunción está creciendo, y cada proyecto de Building Innovations busca una mejor ciudad: mejorar su entorno, generar comunidad y elevar la calidad de vida de quienes la habitan. Velvet del Sol nace con esa mirada. Para nosotros, el lujo hoy es disfrutar del tiempo: vivir cerca de todo para dedicarlo a lo que realmente importa. Así, redefinimos el concepto de lujo para convertirlo en el nuevo estándar de vida”.

La torre organiza su altura según el uso por ello cuenta con una planta comercial, otra de estacionamientos, plantas de amenities, para renta temporal, residenciales y penthouses con terrazas.

Su oferta va desde monoambientes hasta departamentos de tres dormitorios para inversores orientados a renta temporal, propietarios que buscan renta tradicional y quienes lo eligen como su hogar.

Sus plantas de amenities son diferenciales y exclusivas para cada perfil. Los residentes cuentan con piscina propia, sala de juegos con bar privado, dos quinchos gourmet climatizados, solárium, terrazas abiertas y área de recreación.

Quienes se hospedan por renta temporal tienen su piscina independiente, quincho climatizado, terrazas y espacios recreativos. Y todo el edificio comparte gimnasio, coworking, sala de podcast, lavandería y espacio Smartpet.

“Creemos que el lujo está evolucionando. Quedó claro que estar cerca de todo se vuelve un privilegio, porque le da valor al tiempo para lo que verdaderamente importa. Lo que buscamos, además de una ubicación premium, es ofrecer un estilo de vida diferente, donde lo exclusivo se vuelva un estándar de vida y un edificio se convierta en una forma de vivir”, manifestó Marcos Bertone, director comercial de Building Innovations.

El lanzamiento llega en un momento de desafíos para el país. Aún así, los inversores siguen apostando por los proyectos de Building Innovations. Para la compañía, esa confianza confirma el compromiso y la gestión con los que trabaja.