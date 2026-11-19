En Costa Fleitas, Areguá, se realizó el cierre del proyecto +Verde +Agua, que benefició a más de 19.000 personas de las Juntas de Saneamiento de Costa Fleitas de Areguá y Cañada Garay de Luque, en términos de potabilidad, caudal y continuidad; y la mejora de condiciones de recarga de acuíferos en 195 hectáreas con soluciones basadas en la naturaleza en la zona del acuífero Patiño y la cuenca del Lago Ypacaraí.

Una parte importante del proyecto fue trabajar con las juntas de saneamiento para mejorar la forma en que administran y mantienen sus sistemas de agua.

Se realizaron capacitaciones sobre calidad de agua, plomería y micromedición, electricidad, gestión integral de riesgos, administración financiera, organización comunitaria y el marco regulatorio de la ley 1614/00. Se impulsaron mejoras en los sistemas de agua potable para reducir pérdidas y contar con un servicio más seguro para las familias.

Además, se trabajó con las comunidades sobre la importancia de pagar regularmente la tarifa por el servicio de agua, ya que estos aportes permiten realizar reparaciones, mantenimiento y otras mejoras necesarias.

+Verde +Agua también trabajó en recargar el acuífero Patiño, una importante fuente de agua para muchas comunidades del Departamento Central. Para ello se utilizaron soluciones basadas en la naturaleza.