La propuesta se desarrollará en formato híbrido. La agenda comenzará con webinars hoy y mañana, mientras que las jornadas presenciales tendrán lugar en Paseo La Galería, el 23 de noviembre, de 14:00 a 21:00, y el 24 de noviembre, de 14:00 a 19:30.

El director de Electropar, Rodolfo Pérez, explicó que la iniciativa está dirigida a un público amplio, tanto del ámbito privado como del sector público, además de estudiantes y profesionales vinculados a diferentes áreas.

Durante las jornadas presenciales, las marcas presentarán productos, tecnologías y soluciones aplicadas a las necesidades del mercado.

Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer las novedades, realizar consultas directamente a los especialistas y explorar alternativas para sus proyectos y negocios.

El programa contempla charlas técnicas y webinars con certificación, desarrollados junto con profesionales y marcas referentes de la industria.

Los contenidos estarán orientados a presentar innovaciones, aplicaciones, buenas prácticas y nuevas tendencias del sector, con el propósito de brindar herramientas que permitan a los participantes actualizar sus conocimientos y acompañar la evolución tecnológica.

Por su parte, la gerente de Marketing, Jazmín Marín, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar las novedades del mercado a los distintos públicos y promover el intercambio de experiencias entre los protagonistas de la industria.

La participación es gratuita, con inscripción previa.

Los interesados deben inscribirse ingresando a www.energyweek.com.py.