El encuentro será en el Hotel Sheraton Asunción y abordará los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en un contexto marcado por la inteligencia artificial generativa, la automatización, la transformación digital y la aparición de nuevas competencias profesionales.

La V edición del Summit propone reflexionar sobre cómo las organizaciones deben prepararse para una nueva realidad donde el talento humano continúa siendo el principal impulsor de la innovación y la sostenibilidad empresarial.

La actividad forma parte de una iniciativa internacional promovida por la Fundación Internacional ORP y la Global Academic Network, organizaciones que impulsan la cooperación académica, la investigación y la transferencia de conocimiento en materia de seguridad, salud laboral, innovación, liderazgo y desarrollo sostenible.

El Summit contará con destacados referentes nacionales e internacionales provenientes de organismos públicos, universidades, empresas y organizaciones especializadas en gestión del talento, innovación y transformación digital.

La organización espera congregar a directivos, empresarios, funcionarios públicos, académicos, estudiantes universitarios, profesionales de recursos humanos y líderes organizacionales interesados en comprender las tendencias que están redefiniendo el mercado laboral y la empleabilidad del futuro.