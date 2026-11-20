Con un stand, donde el personal de Bancop brinda hoy asistencia a los visitantes en cuanto a productos y servicios disponibles y acordes a sus necesidades.

El banco también ofrece una charla técnica, dirigida a clientes y representantes de las principales cooperativas de la zona, con el tema Contexto económico actual.

De esta manera, Bancop S.A. suma su apoyo al sector productivo, con el objetivo de impulsar una producción cada vez mayor y con mejores estándares, bajo el concepto de ofrecer al Paraguay y al mundo alimentos de alta calidad e inocuidad.

“El sector productivo es el pulmón de nuestra economía. Por ello, el compromiso y la misión de Bancop es apoyar al sector agropecuario, brindando productos definanciamiento que impulsen su crecimiento y sostenibilidad en el Paraguay”, señaló Dimas Ayala, gerente general de Bancop.

Asimismo, destacó que los diversos servicios financieros ofrecidos a los productores, cuentan con tasas muy competitivas para inversiones a largo plazo.