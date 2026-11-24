Durante la competencia, los participantes demostraron sus capacidades a través de diferentes pruebas prácticas y técnicas en las áreas de mecánica, chapería, pintura, asesoramiento de servicios y repuestos.

La actividad contó con la presencia de directivos del Grupo Toyotoshi, clientes y familiares de los competidores, quienes acompañaron una jornada de aprendizaje, compañerismo y reconocimiento al esfuerzo de los colaboradores.

Como parte de la premiación, el ganador del primer puesto recibió un trofeo y una placa oficial de Toyota Motor Corporation Japón, además de G. 5.000.000 y obsequios de Toyota y de las marcas aliadas Lubrax y Renpar.