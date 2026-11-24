La actividad, realizada el pasado 21 de noviembre, marcó el lanzamiento de la campaña “Una nueva magia comienza”.

La iniciativa contempla una serie de propuestas para acompañar a los visitantes durante las fiestas, además de novedades en infraestructura, como una nueva plaza gourmet y la renovación de la fachada del centro comercial.

Como parte de las acciones previstas para esta temporada, Multiplaza también anunció el sorteo de dos camionetas 0 km, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero, en coincidencia con el Día de Reyes Magos.

Los clientes podrán participar mediante el canje de facturas de compras realizadas hasta el 5 de enero.

Por cada G. 100.000 en compras recibirán un cupón para el sorteo.

De la misma manera, quienes descarguen la aplicación del centro comercial y se adhieran al Club Multiplica tendrán la posibilidad de duplicar sus cupones, aumentando así sus posibilidades de ganar.

Con esta propuesta, Multiplaza busca sumar atractivos a la experiencia de compra de fin de año, con espacios renovados, actividades para compartir en familia y beneficios que acompañan la celebración de las fiestas.

Para conocer más detalles de la campaña y las propuestas que ofrece el centro comercial, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de @multiplaza en Facebook e Instagram o pueden ingresar a la página web www.multiplaza.com.py.