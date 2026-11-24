También entienden que este es un momento que requiere de sensibilidad, empatía y, sobre todo, solidaridad con tantas familias que hoy están atravesando situaciones difíciles. “Creemos que es importante dar espacio a este momento que vivimos como sociedad, acompañarnos y estar cerca de quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo, nuestra responsabilidad es encontrar las mejores condiciones para llevar adelante esta Teletón, cuidando los recursos de la Fundación y garantizando la continuidad de la atención y las terapias de las familias que acompañamos diariamente. Luego de evaluar todas las posibilidades, esta fecha ya está confirmada y no sufrirá nuevas modificaciones”, indicaron.
24 de noviembre de 2026 - 01:00
Nuevas fechas de Teletón son 11 y 12 de diciembre
La nueva fecha de Teletón es el 11 y 12 de diciembre próximo. Inicialmente anunciaron que se cambiaba para el 4 y 5 de diciembre, pero debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo como país, los responsables de la maratón solidaria tuvieron que replantear muchos aspectos de la organización de un evento de esta magnitud.
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