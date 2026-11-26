Participan 20 centros comerciales adheridos de Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero: Shopping Mariscal, delSol, Mariano, Paseo La Galería, San Lorenzo Shopping, Pinedo Shopping, Mall Excelsior, Villamorra Shopping, Multiplaza, Fuente Shopping, Paseo 1811, Shopping Century Plaza, Paseo Vía Allegra, Paseo Alameda, Plaza Madero, Costanera Shopping, Plaza Norte, Shopping Dubái, Distrito Perseverancia y Estación Los Jardines.

Durante tres días, los centros comerciales participantes ofrecerán descuentos, promociones y beneficios especiales, en coincidencia con el reconocido Black Friday internacional.