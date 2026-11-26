Biggie se suma al Black Friday en su fecha original. Desde mañana, viernes 27 de noviembre, y hasta el lunes 30, las tiendas Biggie Express y las farmacias Biggie Farma tendrán descuentos especiales en sus principales categorías, pensados para que cada cliente resuelva todo lo que necesita en un mismo lugar.

La propuesta pone al bienestar en el centro. En Biggie Express habrá ofertas en alimentos, bebidas, limpieza del hogar, higiene y productos de consumo diario. Al lado, en Biggie Farma, descuebtls desde el 20% y llegan hasta el 70% en categorías como, cuidado personal, pañales, dermocosmética, perfumería, vitaminas y suplementos deportivos, y por supuesto en medicamentos y Cuidado de la Salud. Así, el súper de la semana y el cuidado de la familia se resuelven en una sola parada.

Queremos que el Black Friday sea una oportunidad real para cuidarse y cuidar a los suyos, sin vueltas. Con Biggie Express y Biggie Farma juntos, el cliente encuentra todo en un solo lugar, cerca de su casa y a cualquier hora.

Desde las 00hs del viernes 27 y hasta el lunes 30 Podes acceder a estos beneficios durante las 24 horas, la promo es válida con todos los medios de pago y en todos los canales de venta, así que si queres ahorrar de verdad y no perder tiempo, veni a Biggie que encontras todo en un solo lugar!