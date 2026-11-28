La iniciativa estará vigente del 27 al 29 de noviembre, en Asunción, con atención en sucursales y canales digitales.

En el marco del Black Friday Paraguay, Banco GNB habilitó GNB Motor, una categoría exclusiva orientada a facilitar el acceso a vehículos nuevos mediante condiciones especiales de financiación.

La propuesta apunta tanto a quienes buscan renovar su automóvil como a quienes proyectan adquirir su primer 0 km, con alternativas que buscan acompañar las decisiones de compra durante la jornada comercial.

La promoción estará disponible durante los días 27, 28 y 29 de noviembre en Asunción, con tasas desde 9,40%.

Los interesados podrán recibir asesoramiento personalizado y acceder a las condiciones ofrecidas a través de las más de 20 sucursales de la entidad, además de sus canales digitales oficiales.

Con esta iniciativa, Banco GNB incorpora una alternativa financiera específica para el segmento automotor dentro de la edición 2026 del Black Friday Paraguay, ampliando las oportunidades de acceso a vehículos nuevos en el marco de una de las campañas comerciales más importantes del año.

El evento reúne a marcas y consumidores en torno a descuentos, promociones y beneficios en distintas categorías, con propuestas que este año también contemplan opciones de financiación para compras de mayor valor.

Las personas interesadas en conocer más detalles de la promoción pueden visitar la redes sociales de Banco GNB Paraguay o ingresar al sitio web www.bancognb.com.py.