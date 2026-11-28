Participan 20 centros comerciales adheridos de Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero.

Los clientes encontrarán descuentos reales en el Shopping Mariscal, delSol, Mariano, Paseo La Galería, San Lorenzo Shopping, Pinedo Shopping y Mall Excelsior.

También participan el Villamorra Shopping, Multiplaza, Fuente Shopping, Paseo 1811, Shopping Century Plaza, Paseo Vía Allegra, Paseo Alameda, Plaza Madero, Costanera Shopping, Plaza Norte, Shopping Dubái, Distrito Perseverancia y Estación Los Jardines.

Hoy y mañana, estos centros comerciales participantes ofrecerán descuentos, promociones y beneficios especiales, en coincidencia con el reconocido Black Friday internacional.