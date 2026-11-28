La exposición se desarrolla en una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, que cuenta con todas las comodidades para los visitantes. Se exhiben más de 150 modelos de vehículos de 28 marcas, con novedades en automóviles, camionetas, camiones y motocicletas 0 km.

Con acceso libre y gratuito, el evento estará abierto al público de 10:00 a 22:00.

Además, la Expo CADAM premiará a los compradores con bonos de descuento de US$ 1.000 y US$ 500. Para participar, los interesados deberán inscribirse a través de un código QR, el cual será facilitado por un asesor comercial de cada stand participante. La promoción estará vigente hasta el viernes 4 de diciembre para los contactos realizados en el marco de la Expo CADAM CDE.