Romeo fue visto por última vez en la mañana del viernes 8 de agosto. Su familia lo espera ansiosamente en el barrio Vista Alegre. Si viven o transitan por la zona, especialmente cerca de la calle Tte. Mayor López de Coud, por favor, presten mucha atención a cualquier felino que se les cruce.

Sabemos que la comunidad de amantes de los animales es muy solidaria. Si por suerte vieron a un gatito con estas características o tienen alguna pista sobre el paradero de Romeo, les rogamos que se comuniquen con su familia. Pueden hacerlo a los números 0983402793 o 0981446215.