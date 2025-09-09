La última vez que se lo vio fue en el barrio San Vicente, específicamente en la zona de Luisito Félix Bogado. Aunque es de tamaño grande, Owen es un perrito dócil, así que si lo ves por la zona no te asustes. Si lo encuentras, por favor, llámalo por su nombre, podría ayudarte a identificarlo.

Si crees haber visto a Owen o tienes alguna pista que pueda ayudar a encontrarlo, por favor, comunícate con Ricar al número +595 982 127490. Toda información es de gran ayuda para que este fiel compañero pueda reunirse de nuevo con su familia.