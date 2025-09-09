Encontrá a tu mascota

Owen

Owen, un perro de porte grande, se extravió el pasado miércoles 3 de septiembre. Es un animal muy bueno y se distingue por un lunar negro en su hocico, una marca única que lo hace inconfundible. Su familia lo extraña muchísimo y espera con ansias su regreso.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 13:33
La última vez que se lo vio fue en el barrio San Vicente, específicamente en la zona de Luisito Félix Bogado. Aunque es de tamaño grande, Owen es un perrito dócil, así que si lo ves por la zona no te asustes. Si lo encuentras, por favor, llámalo por su nombre, podría ayudarte a identificarlo.

Si crees haber visto a Owen o tienes alguna pista que pueda ayudar a encontrarlo, por favor, comunícate con Ricar al número +595 982 127490. Toda información es de gran ayuda para que este fiel compañero pueda reunirse de nuevo con su familia.

