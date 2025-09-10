Nuestra dulce Mili, una perrita rubia de tamaño mediano con una distintiva mancha blanca en su pecho, se encuentra extraviada y su familia la busca con desesperación. Es muy mansa, por lo que podría acercarse sin miedo a las personas que la llamen. Se perdió sin su collar, por lo que es importante que la identifiquen por sus características.
Se la vio por última vez el sábado pasado cerca de las 14:30. Estaba en las inmediaciones del Club Cerro Porteño, en Asunción. Testigos informaron que bajó por la calle Parapití y se dirigió hacia la calle Novena.
Su familia está muy preocupada por ella. Si la viste o tenés algún tipo de información, por favor comunicate con Ara Silva al 0992 740 625. Cualquier dato, por mínimo que sea, podría ser la clave para que Mili vuelva a casa.