Se la vio por última vez el sábado pasado cerca de las 14:30. Estaba en las inmediaciones del Club Cerro Porteño, en Asunción. Testigos informaron que bajó por la calle Parapití y se dirigió hacia la calle Novena.

Su familia está muy preocupada por ella. Si la viste o tenés algún tipo de información, por favor comunicate con Ara Silva al 0992 740 625. Cualquier dato, por mínimo que sea, podría ser la clave para que Mili vuelva a casa.