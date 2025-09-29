Brisa

En el barrio Campo Grande se encuentra en marcha la búsqueda de Brisa, una perrita mestiza de tamaño pequeño a mediano, de color dorado claro, con el pecho y parte del hocico blancos. Es de carácter dócil y muy querida por su familia, especialmente porque brinda compañía a un adulto mayor de más de 85 años, por lo que su pronta aparición es de vital importancia.