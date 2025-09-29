Brisa se extravió recientemente y su familia solicita la colaboración de toda la comunidad para encontrarla. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 0981 770 936. La ayuda de los vecinos es fundamental para que esta fiel compañera regrese pronto a casa y continúe al lado de quien más la necesita.
Brisa
En el barrio Campo Grande se encuentra en marcha la búsqueda de Brisa, una perrita mestiza de tamaño pequeño a mediano, de color dorado claro, con el pecho y parte del hocico blancos. Es de carácter dócil y muy querida por su familia, especialmente porque brinda compañía a un adulto mayor de más de 85 años, por lo que su pronta aparición es de vital importancia.
