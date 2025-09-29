Kyron

En el barrio Jara de Asunción se busca intensamente a Kyron, un perro macho de raza bóxer que se extravió el pasado 23 de septiembre. Se trata de un can de color marrón con el pecho blanco y un collar negro. Es un perro fuerte, de contextura atlética, pero a la vez muy querido por su familia, que está sumamente preocupada por su ausencia.