La familia de Kyron solicita la colaboración de todos los vecinos y personas de la zona para poder localizarlo. Si alguien lo ha visto o cuenta con información sobre su paradero, puede comunicarse al número 0991 267 691. Cada aporte es de gran ayuda para que este fiel compañero regrese pronto a su hogar.
Kyron
En el barrio Jara de Asunción se busca intensamente a Kyron, un perro macho de raza bóxer que se extravió el pasado 23 de septiembre. Se trata de un can de color marrón con el pecho blanco y un collar negro. Es un perro fuerte, de contextura atlética, pero a la vez muy querido por su familia, que está sumamente preocupada por su ausencia.
