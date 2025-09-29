Encontrá a tu mascota

Kyron

En el barrio Jara de Asunción se busca intensamente a Kyron, un perro macho de raza bóxer que se extravió el pasado 23 de septiembre. Se trata de un can de color marrón con el pecho blanco y un collar negro. Es un perro fuerte, de contextura atlética, pero a la vez muy querido por su familia, que está sumamente preocupada por su ausencia.

29 de septiembre de 2025 - 13:52
Kyron, un perro de la raza boxer perdido desde hace casi una semana.
La familia de Kyron solicita la colaboración de todos los vecinos y personas de la zona para poder localizarlo. Si alguien lo ha visto o cuenta con información sobre su paradero, puede comunicarse al número 0991 267 691. Cada aporte es de gran ayuda para que este fiel compañero regrese pronto a su hogar.

