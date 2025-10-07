Este noble compañero es un perro manso y amigable, por lo que si lo encuentras, te pedimos que por favor intentes retenerlo con cuidado. Además de su nombre principal, él también responde si lo llaman Papu o Papuchón, lo cual podría ser de ayuda para acercarse a si se encuentra desorientado o asustado. Cualquier detalle sobre su estado o paradero es vital para su familia.

La desesperación de sus dueños crece con cada hora que pasa sin tener noticias. Si tienes algún dato, por mínimo que sea, o si logras encontrar a Paco, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp 0971 372 000. Con la colaboración de todos los vecinos, esperamos traer pronto a este labrador de vuelta a la calidez de su hogar.