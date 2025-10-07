Encontrá a tu mascota

Paco

Estamos pidiendo la ayuda de nuestra comunidad para encontrar a Paco, un cariñoso labrador de unos nueve años que se extravió. Si bien se perdió inicialmente cerca del Biggie de Bruno Guggiari, la última pista que tenemos de él es que fue visto el domingo 5 de octubre a las 8:00 a.m. en Barrio Jara, específicamente en el cruce de las calles Enrique Solano López y San Cosme. Es fundamental que sepamos si alguien lo ha vuelto a ver por esa zona.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 09:54
Paco se perdió inicialmente cerca del Biggie de Bruno Guggiari, en Asunción.
Paco se perdió inicialmente cerca del Biggie de Bruno Guggiari, en Asunción.

Este noble compañero es un perro manso y amigable, por lo que si lo encuentras, te pedimos que por favor intentes retenerlo con cuidado. Además de su nombre principal, él también responde si lo llaman Papu o Papuchón, lo cual podría ser de ayuda para acercarse a si se encuentra desorientado o asustado. Cualquier detalle sobre su estado o paradero es vital para su familia.

La desesperación de sus dueños crece con cada hora que pasa sin tener noticias. Si tienes algún dato, por mínimo que sea, o si logras encontrar a Paco, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp 0971 372 000. Con la colaboración de todos los vecinos, esperamos traer pronto a este labrador de vuelta a la calidez de su hogar.

Paco se perdió inicialmente cerca del Biggie de Bruno Guggiari, en Asunción.
Paco se perdió inicialmente cerca del Biggie de Bruno Guggiari, en Asunción.

Enlace copiado