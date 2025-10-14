La última vez que se lo vio fue en la zona de Coronel Cantero, en el barrio La Victoria, cerca del local de Nutrihuevos, aproximadamente a las dos de la tarde. Se solicita a los vecinos de este sector y de áreas cercanas que presten especial atención y estén atentos a cualquier perrito con sus características que pueda parecer desorientado o solo.

Si alguien lo ha visto o tiene alguna información sobre su paradero, por favor, comunicarse de manera urgente al número 0976318513. Cada dato es muy valioso para poder reunirlo con su familia lo antes posible. La colaboración de la comunidad es fundamental en esta búsqueda.