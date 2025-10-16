Encontrá a tu mascota

Chilly Willy

Amigos de la comunidad y amantes de los gatos, necesitamos su ayuda urgente para encontrar a un minino muy especial. Chilly Willy se extravió en la zona de Sajonia, cerca del punto de referencia de Cereales Molinos Harineros, el pasado 8 de octubre. Es un gatito más pequeño que el promedio de su raza, muy particular en sus gustos: solo come atún y balanceado, ¡no acepta carne cruda ni nada sin cocinar!

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 10:11
Chilly Willy se extravió en la zona de Sajonia, cerca del punto de referencia de Cereales Molinos Harineros.
Chilly Willy se extravió en la zona de Sajonia, cerca del punto de referencia de Cereales Molinos Harineros.

Sus características físicas lo hacen inconfundible: tiene una hermosa mancha blanca en su lomo y sus patitas parecen llevar “mediecitas” blancas. Además, su nariz y dos finas rayas blancas a los costados del hocico lo hacen único. Es importante saber que Chilly Willy es muy tímido, miedoso y un poco arisco. Le asustan mucho los ruidos fuertes, como las bombas, y las personas extrañas.

Cualquier dato es valioso. Si lo has visto en Sajonia, en los alrededores o en cualquier otro barrio, por favor, no dudes en comunicarte al 0983 377521. Tu observación podría significar el regreso de Chilly Willy a casa. ¡Agradecemos de antemano su colaboración y empatía!