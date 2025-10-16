Sus características físicas lo hacen inconfundible: tiene una hermosa mancha blanca en su lomo y sus patitas parecen llevar “mediecitas” blancas. Además, su nariz y dos finas rayas blancas a los costados del hocico lo hacen único. Es importante saber que Chilly Willy es muy tímido, miedoso y un poco arisco. Le asustan mucho los ruidos fuertes, como las bombas, y las personas extrañas.

Cualquier dato es valioso. Si lo has visto en Sajonia, en los alrededores o en cualquier otro barrio, por favor, no dudes en comunicarte al 0983 377521. Tu observación podría significar el regreso de Chilly Willy a casa. ¡Agradecemos de antemano su colaboración y empatía!