Su pérdida se dio en la zona del Barrio San Agustín, sobre la Ruta 2, por lo que pedimos especial atención a quienes viven o transitan por este sector. Sabemos que en nuestra comunidad hay mucha gente atenta y solidaria que se preocupa por el bienestar de los animales, y confiamos en su apoyo para encontrarla pronto.

Si creen haber visto a Sebom o si tienen alguna pista sobre su ubicación, por favor, comuníquense de inmediato al 0961 383 919. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que esta perrita vuelva a estar segura junto a sus seres queridos. ¡Esperamos su colaboración!