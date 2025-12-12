Encontrá a tu mascota
12 de diciembre de 2025 - 08:42

Sebom

Sebom se perdió en Capiatá.
Vecinos de Capiatá, solicitamos su ayuda para dar con el paradero de Sebom, una pinscher de tamaño mediano que fue robada el pasado 5 de diciembre. Sebom es una perrita negra de 11 años, muy mansa y cariñosa, que necesita regresar a casa con su familia. Es fácilmente reconocible por una pequeña verruguita que tiene justo debajo de su boca.

Por ABC Color
Su pérdida se dio en la zona del Barrio San Agustín, sobre la Ruta 2, por lo que pedimos especial atención a quienes viven o transitan por este sector. Sabemos que en nuestra comunidad hay mucha gente atenta y solidaria que se preocupa por el bienestar de los animales, y confiamos en su apoyo para encontrarla pronto.

Si creen haber visto a Sebom o si tienen alguna pista sobre su ubicación, por favor, comuníquense de inmediato al 0961 383 919. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que esta perrita vuelva a estar segura junto a sus seres queridos. ¡Esperamos su colaboración!