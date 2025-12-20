Encontrá a tu mascota
20 de diciembre de 2025 - 12:36

Sami

Sami se perdió en inmediaciones de Petropar en Villa Elisa, el pasado 29 de noviembre.
Nuestra comunidad se moviliza para encontrar a una integrante muy especial que falta en su hogar desde la tarde del sábado 29 de noviembre. Se trata de una caniche de diez años que destaca por su pelaje blanco y su contextura gordita. Es una perrita sumamente amorosa, por lo que seguramente recibirá con dulzura a quien logre acercarse para ayudarla a volver con su familia.

Por ABC Color

El extravío ocurrió en la zona de Petropar, dentro del Barrio Villa Bonita en la ciudad de Villa Elisa. Debido al tiempo transcurrido, es vital que los vecinos presten atención a los alrededores de este punto de referencia. Su familia la busca intensamente y confía en la solidaridad de las personas que transitan diariamente por estas calles para localizarla lo antes posible.

Si tienen cualquier dato sobre su paradero o creen haberla visto deambulando por el barrio, pueden comunicarse directamente a los números 0983 458 705 o al 0982 560 122. Cada aviso es fundamental para que esta pequeña regrese a la seguridad de su casa. Agradecemos profundamente el compromiso de todos los que puedan compartir esta información para facilitar su pronto reencuentro.

