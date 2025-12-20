El extravío ocurrió en la zona de Petropar, dentro del Barrio Villa Bonita en la ciudad de Villa Elisa. Debido al tiempo transcurrido, es vital que los vecinos presten atención a los alrededores de este punto de referencia. Su familia la busca intensamente y confía en la solidaridad de las personas que transitan diariamente por estas calles para localizarla lo antes posible.

Si tienen cualquier dato sobre su paradero o creen haberla visto deambulando por el barrio, pueden comunicarse directamente a los números 0983 458 705 o al 0982 560 122. Cada aviso es fundamental para que esta pequeña regrese a la seguridad de su casa. Agradecemos profundamente el compromiso de todos los que puedan compartir esta información para facilitar su pronto reencuentro.