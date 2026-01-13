Se trata de una mascota muy asustadiza, por lo que se recomienda a los vecinos no intentar capturarla de forma brusca para evitar que huya. Según los reportes más recientes, Canela pudo haber transitado cerca del Edificio Venezia, ubicado en el Barrio San Vicente. Cualquier fotografía o video captado en esa zona específica puede ser de vital importancia para rastrear su ubicación actual.

Si tenés alguna información sobre su paradero o creés haberla visto, por favor comunícate de inmediato al teléfono 0982 626 420. La línea está disponible para recibir llamadas o mensajes de WhatsApp durante las 24 horas.