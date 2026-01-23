Perrita encontrada

El hallazgo se produjo durante la noche del 20 de enero en la zona de Casa Rica sobre la avenida Molas López, específicamente frente al local de Biggie. Al ser un punto de mucho movimiento en la ciudad, es probable que se haya alejado de su hogar en los alrededores.

Si reconocés a esta pequeña o sabés quién la está buscando, tu ayuda es fundamental para que vuelva a su hogar. Por favor, comunicate lo antes posible vía WhatsApp al número 0981474455 para coordinar el reencuentro.

La solidaridad de los vecinos es la mejor herramienta para que esta historia tenga un final feliz y ella pueda descansar tranquila nuevamente.