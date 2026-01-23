Encontrá a tu mascota
23 de enero de 2026 - 10:43

Perrita encontrada

Esta perrita fue encontrada durante la noche del 20 de enero en la zona de Casa Rica sobre la avenida Molas López.
Esta dulce perrita fue encontrada recientemente y busca regresar pronto con su familia. Se trata de una hembra de tamaño mediano con un pelaje oscuro y manchas claras en el pecho y las patas. El detalle más distintivo es que lleva puesto un collar de color rojo y demuestra un comportamiento muy dócil.

Por ABC Color

El hallazgo se produjo durante la noche del 20 de enero en la zona de Casa Rica sobre la avenida Molas López, específicamente frente al local de Biggie. Al ser un punto de mucho movimiento en la ciudad, es probable que se haya alejado de su hogar en los alrededores.

Si reconocés a esta pequeña o sabés quién la está buscando, tu ayuda es fundamental para que vuelva a su hogar. Por favor, comunicate lo antes posible vía WhatsApp al número 0981474455 para coordinar el reencuentro.

La solidaridad de los vecinos es la mejor herramienta para que esta historia tenga un final feliz y ella pueda descansar tranquila nuevamente.