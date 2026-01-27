Encontrá a tu mascota
27 de enero de 2026 - 11:32

Bruna

Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.
Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.

Nuestra comunidad se moviliza para encontrar a Bruna, una perrita de pelaje negro azabache y ojos claros que enternece a cualquiera. Es una hembra de tamaño mediano que destaca por sus orejas caídas y un carácter dulce. Al momento de su desaparición, llevaba un collar de color fucsia que resalta sobre su manto oscuro, lo que facilita su identificación a distancia.

Por ABC Color

Fue vista por última vez el lunes 26 de enero de 2026 en una zona de gran movimiento. Se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala, cerca de la Avenida Defensores del Chaco. Los vecinos de la zona y transeúntes habituales deben estar atentos, ya que es un punto de referencia clave donde Bruna podría estar desorientada buscando su camino de regreso.

Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.
Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.

Si tienes cualquier información sobre su paradero o creés haberla visto deambulando por los alrededores, por favor, comunícate de inmediato. Puedes contactar a su familia al número (0971) 358 154 para avisar. Cada detalle cuenta para que Bruna pueda volver a la seguridad de su hogar y terminar con la angustia de quienes la esperan con los brazos abiertos.

Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.
Bruna se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala.