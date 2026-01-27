Fue vista por última vez el lunes 26 de enero de 2026 en una zona de gran movimiento. Se perdió en la intersección de Calle Última y Eusebio Ayala, cerca de la Avenida Defensores del Chaco. Los vecinos de la zona y transeúntes habituales deben estar atentos, ya que es un punto de referencia clave donde Bruna podría estar desorientada buscando su camino de regreso.

Si tienes cualquier información sobre su paradero o creés haberla visto deambulando por los alrededores, por favor, comunícate de inmediato. Puedes contactar a su familia al número (0971) 358 154 para avisar. Cada detalle cuenta para que Bruna pueda volver a la seguridad de su hogar y terminar con la angustia de quienes la esperan con los brazos abiertos.