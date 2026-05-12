Busca a sus dueños

Se trata de un perrito de contextura pequeña y pelaje claro que destaca por su carácter noble y tranquilo. Al momento de su hallazgo, se mostraba algo desorientado pero dócil, permitiendo que las personas del barrio lo hidrataran y cuidaran. Actualmente descansa en un hogar seguro a la espera de un pronto reencuentro con sus dueños.

Si reconoces a este amiguito o tienes información sobre sus propietarios, puedes comunicarte directamente para ayudarlo a volver a casa. Los números habilitados para recibir cualquier dato relevante son el 0983-766369 o el 0961-345052. La colaboración de la comunidad es fundamental para que este reencuentro sea posible lo antes posible.