Somos distintos, pero del mismo grupo

¿En qué somos parecidos y en qué somos diferentes?

Nos ubicamos en ronda y observamos que tenemos compañeritos con el pelo rizado y otros lacio, con ojos más claros o más oscuros, con distintos colores de piel y pelo, unos más altos que otros, etc. Somos diferentes, pero no existe una característica mejor que otra; al mismo tiempo, también observamos lo que compartimos: todos somos parte de la misma salita, jugamos juntos, tenemos derecho a ser cuidados y escuchados.

También hemos elaborado nuestras «normas de la sala»: cuidar los juguetes, no pegar, pedir las cosas «por favor», ayudar a quien necesita, escuchar a la profe y a los compañeros cuando nos dirige la palabra, entre otras. Como grupo tenemos una identidad colectiva: así somos y así nos gusta estar juntos.

Construimos el mural de nuestro equipo

Materiales

- Témpera de colores diferentes

- Pincel

Paso a paso

- Elegimos un color de pintura.

- Con el pincel pintamos la palma de nuestras manos.

- Estampamos las huellas de las manos en una cartulina o papel afiche grande pegado a la pared.

- Unimos las huellas dibujando caminos y figuras que las conecten, formando un solo gran diseño, para reforzar la idea de que, aunque cada mano es distinta, todas juntas construyen el mismo mural: un grupo que disfruta aprender, trabajar y jugar en equipo.