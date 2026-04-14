Así es mi desarrollo personal y social
14 de abril de 2026 - 01:00

Luna, la conejita curiosa

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GENTILEZA

Escuchamos el cuento que nos narra la profe.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Luna es una conejita curiosa que compartía una merienda con su mamá en el parque.

De pronto vio un globo rojo, se separó de su mamá y cuando lo estaba mirando apareció un zorro con sombrero que ella no conocía. El zorro le sonrió y le dijo que tenía más globos y dulces «por aquí cerquita», y que podía llevarla a verlos. Luna allí recordó la regla que la profe repetía siempre: «Las personas extrañas no pueden llevarte a ningún lado, aunque parezcan amables».

Luna respiró hondo y, con voz fuerte y clara, hizo lo que había aprendido: dijo: ¡ALTO, NO TE CONOZCO! y dio un paso hacia atrás. Luego corrió directo junto a su mamá, sin esconderse, y se quedó pegadita a ella como una estampita. La mamá de Luna la abrazó y le dijo que había hecho lo correcto. Entonces, juntas buscaron a un policía que cuidaba el parque y le contaron lo que pasó, porque cuando un niño se siente en peligro, los adultos de confianza deben saberlo de inmediato.

La profe cerró el cuento y les dijo: «Si algún día un extraño les habla, les ofrece regalos, les pide que vayan con él o les dice que guarden un secreto, ustedes hacen estas acciones urgentes: «se alejan rápido», buscan a un «adulto de confianza» (mamá, papá, abuelita, profe o cuidador), y si no los ven, van a un lugar con más gente y piden ayuda diciendo fuerte: «¡Ayuda, estoy perdido!» o «¡No es mi familia!». Y si alguien intenta agarrarles, gritan, patalean, se sueltan y corren. Después, lo cuentan todo sin miedo: siempre deben pedir ayuda.

- Comentamos y reflexionamos sobre lo sucedido en el cuento y dramatizamos qué tenemos que hacer si un extraño se nos acerca y nos ofrece algo.

- Averiguamos y pintamos un cartel con los principales números de teléfonos para pedir auxilio en todo el país: 911 (Policía), 132 (Bomberos). También debemos aprender los números de teléfono de nuestros padres.

Luna, la conejita curiosa
Luna, la conejita curiosa