Los elementos de higiene personal

Encerramos en círculo los elementos que utilizamos para nuestra higiene personal.

Para docentes

La insistencia con los alumnos de la importancia de disponer los elementos para higienizarse y la práctica diaria de la higiene personal es fundamental para formar hábitos en los niños que los acompañarán durante toda la vida.

Aprender a utilizar adecuadamente el cepillo de dientes, el jabón, la toalla o el pañuelo ayudan a prevenir enfermedades, mantener el cuerpo limpio y fortalecer la salud. Además, la repetición diaria permite que los pequeños desarrollen autonomía, responsabilidad y cuidado de sí mismos.

La práctica continua de la higiene también favorece la convivencia escolar, ya que promueve ambientes más saludables, ordenados y agradables para todos.

Encerramos en círculo los elementos que utilizamos para nuestra higiene personal

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.