Señales de tránsito: qué son y por qué son tan importantes

¿Cuáles son las señales de tránsito?
Las señales se parecen a «mensajes» con colores y formas. Aprendemos a reconocerlas poco a poco.
Hay señales que nos dicen reglas. Por ejemplo: ALTO (paramos), CEDA EL PASO (dejamos pasar), o un número que indica la velocidad (vamos despacio si lo dice).
También hay señales que nos avisan de un peligro. Nos pueden decir que hay una curva, un cruce de peatones o una zona escolar. Cuando las vemos, ponemos más atención.
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Y hay señales que nos dan información. Nos muestran por dónde ir, dónde está un hospital, un estacionamiento o una salida. Así nos orientamos y no nos perdemos.
¿Por qué son tan importantes?
Las señales son importantes porque nos cuidan a todos. Si las respetamos, evitamos choques y caídas. También ayudan a que el tránsito sea más ordenado: cada persona sabe cuándo pasar y cuándo esperar.
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En la calle, miramos a los dos lados antes de cruzar, escuchamos, caminamos con un adulto y respetamos las señales. Así, entre todos, hacemos un camino más seguro.