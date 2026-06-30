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30 de junio de 2026 a la - 01:00

Señales de tránsito: qué son y por qué son tan importantes

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GENTILEZA

Cuando salimos a la calle, vemos muchos dibujos en los postes, las paredes o sobre la ruta. Esos dibujos se llaman señales de tránsito. Nos ayudan a saber qué hacer para movernos con seguridad cuando caminamos, vamos en bici o viajamos en auto.

Por Alba Acosta

¿Cuáles son las señales de tránsito?

Las señales se parecen a «mensajes» con colores y formas. Aprendemos a reconocerlas poco a poco.

Hay señales que nos dicen reglas. Por ejemplo: ALTO (paramos), CEDA EL PASO (dejamos pasar), o un número que indica la velocidad (vamos despacio si lo dice).

También hay señales que nos avisan de un peligro. Nos pueden decir que hay una curva, un cruce de peatones o una zona escolar. Cuando las vemos, ponemos más atención.

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Y hay señales que nos dan información. Nos muestran por dónde ir, dónde está un hospital, un estacionamiento o una salida. Así nos orientamos y no nos perdemos.

¿Por qué son tan importantes?

Señales de tránsito.
Señales de tránsito.

Las señales son importantes porque nos cuidan a todos. Si las respetamos, evitamos choques y caídas. También ayudan a que el tránsito sea más ordenado: cada persona sabe cuándo pasar y cuándo esperar.

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En la calle, miramos a los dos lados antes de cruzar, escuchamos, caminamos con un adulto y respetamos las señales. Así, entre todos, hacemos un camino más seguro.