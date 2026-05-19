Medios de comunicación: ¿qué usamos para hablar, escuchar, mirar y contar noticias?

Con el teléfono y el celular llamamos a mamá, a papá o a un amigo y decimos: «¡Hola!».
Con la computadora vemos fotos, escuchamos música y mandamos mensajes. También conocemos el fax: es una máquina que envía hojas con dibujos o letras a otro lugar, como si fuera una carta rápida.
En casa escuchamos la radio: por ahí salen canciones y voces.
Miramos la TV para ver dibujos, deportes o noticias.
Y cuando leemos el diario y las revistas, vemos letras e imágenes que nos cuentan lo que pasa.
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¿Cómo son los medios de comunicación?
Esta semana visitamos una radio. Entramos en una sala con un micrófono grande. Vemos auriculares y botones.
Hablamos bajito para no interrumpir. Escuchamos cómo una persona dice: «Buenos días», y su voz sale por muchos dispositivos.
Aprendemos que comunicar es compartir.
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Ahora jugamos a las adivinanzas
-Sin patas ni alas, llevo voces por el aire. ¿Qué soy?
-Tengo hojas con fotos y noticias del día. ¿Qué soy?