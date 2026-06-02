Los derechos y deberes del niño: cuáles son y cuándo aplicarlos

También tenemos deberes, que son acciones que hacemos para convivir mejor con los demás.
Cuando hablamos de derechos, entendemos que podemos vivir con cuidado y amor, comer, descansar y estar seguros. También podemos ir al cole, aprender cosas nuevas y preguntar cuando no entendemos.
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Tenemos derecho a jugar, porque jugando crecemos y conocemos amigos. Y tenemos derecho a ser escuchados: cuando estamos tristes, enojados o contentos, podemos contar lo que sentimos.
Cuáles son los deberes del niño
Los deberes nos ayudan a que esos derechos se cumplan para todos. Por eso respetamos a los demás, esperamos el turno, conversamos sin gritar y cuidamos nuestro cuerpo.
También ordenamos los juguetes después de jugar, compartimos cuando podemos y pedimos ayuda a un adulto si algo nos preocupa.
Así, entre todos, hacemos un lugar más lindo: nos cuidamos y dejamos que los demás también estén bien.
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Actividades para hacer en el aula
1. Dibujamos dos escenas: en una, nos cuidan; en otra, cuidamos nosotros (por ejemplo, ordenamos juguetes).
2. Jugamos a las tarjetas: un adulto nos muestra imágenes y dice «Derecho» o «Deber» y nosotros respondemos y agregamos más ejemplos.
3. Conversamos en ronda: «Cuando necesito ayuda, yo puedo…» y completamos con nuestras palabras.