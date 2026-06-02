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02 de junio de 2026 a la - 01:00

Los derechos y deberes del niño: cuáles son y cuándo aplicarlos

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GENTILEZA

En el cole, en casa, en la plaza y en todo lugar, todos los niños y niñas tenemos derechos. Eso significa que hay cosas importantes que siempre deben cuidarse para que estemos bien.

Por Alba Acosta

También tenemos deberes, que son acciones que hacemos para convivir mejor con los demás.

Cuando hablamos de derechos, entendemos que podemos vivir con cuidado y amor, comer, descansar y estar seguros. También podemos ir al cole, aprender cosas nuevas y preguntar cuando no entendemos.

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Tenemos derecho a jugar, porque jugando crecemos y conocemos amigos. Y tenemos derecho a ser escuchados: cuando estamos tristes, enojados o contentos, podemos contar lo que sentimos.

Cuáles son los deberes del niño

Los deberes nos ayudan a que esos derechos se cumplan para todos. Por eso respetamos a los demás, esperamos el turno, conversamos sin gritar y cuidamos nuestro cuerpo.

Derechos y deberes del niño. En la imagen se observa a niños ordenando la caja de juguetes, jugando y saludando.
Derechos y deberes del niño. En la imagen se observa a niños ordenando la caja de juguetes, jugando y saludando.

También ordenamos los juguetes después de jugar, compartimos cuando podemos y pedimos ayuda a un adulto si algo nos preocupa.

Así, entre todos, hacemos un lugar más lindo: nos cuidamos y dejamos que los demás también estén bien.

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Actividades para hacer en el aula

1. Dibujamos dos escenas: en una, nos cuidan; en otra, cuidamos nosotros (por ejemplo, ordenamos juguetes).

2. Jugamos a las tarjetas: un adulto nos muestra imágenes y dice «Derecho» o «Deber» y nosotros respondemos y agregamos más ejemplos.

3. Conversamos en ronda: «Cuando necesito ayuda, yo puedo…» y completamos con nuestras palabras.