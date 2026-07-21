Hábitos sencillos para el cuidado del ambiente en el Nivel Inicial

Preparamos con la maestra cuatro contenedores con colores distintos e identificamos así:

1-Papel → caja o contenedor azul

Ejemplos: hojas usadas, periódicos, cajas de cartón.

2-Plásticos → caja o contenedor amarillo

Ejemplos: botellas plásticas, bolsas, vasos descartables.

3-Orgánicos → caja o contenedor marrón

Ejemplos: cáscaras de frutas, restos de comida, hojas secas.

4-Vidrio → caja o contenedor verde

Ejemplos: botellas y frascos de vidrio.

Los residuos de la punta del lápiz, que son de madera, se pueden colocar en «orgánicos».

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Para docentes

Cuando los niños clasifican la basura, no solo comprenden de manera concreta la diferencia entre «mezclar» y «separar», sino que desarrollan responsabilidad, conciencia ecológica y sentido de colaboración con su entorno. Iniciar estas experiencias desde temprana edad favorece la construcción de conductas sostenibles que podrán mantener a lo largo de su vida. Esta práctica fortalece valores como el orden, la disciplina y el compromiso con la limpieza de la escuela y la comunidad. Además, al llevar el mensaje a casa, los estudiantes pueden convertirse en pequeños multiplicadores, contribuyendo a la reducción de la contaminación y al aprovechamiento adecuado de los recursos mediante el reciclaje.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.