Somos diferentes, pero iguales en dignidad y derechos

¿Qué diferencias vemos entre nosotros? ¿Qué cosas hacemos todos por igual? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos trata con cariño y respeto?

Luego, formamos una ronda tomados de las manos, cantamos canciones sobre la amistad y escuchamos cuentos que nos enseñan a valorarnos a pesar de nuestras diferencias en apariencias, sean de color, estatura, sexo, vestimenta, otros. Todos somos iguales en cuanto a nuestra dignidad y nuestros derechos.

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Para docentes

Durante estas experiencias, es importante reforzar mensajes como: «Aunque somos diferentes por fuera, todos tenemos el mismo valor», las diferencias enriquecen al grupo. Todos merecemos respeto, cariño y oportunidades para aprender, jugar y ser cuidados. También tenemos obligaciones, como respetar a los demás, compartir, cuidarnos y cuidar los materiales.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.