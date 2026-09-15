Valoramos los oficios y las profesiones

La cocinera

La cocinera prepara con amor, una rica comida de gran sabor. Con su gorro blanco empieza a cocinar, ¡y todos contentos se ponen a probar!

El zapatero

El zapatero trabaja sin parar, los zapatos rotos puede reparar. Con hilo y martillo los deja muy bien, ¡para caminar felices una y otra vez!

El jardinero

Riega las flores con gran alegría, cuida las plantas día tras día. Trabaja la tierra, suda bajo el sol, ¡y todo florece como el girasol!

El médico

Con bata blanca y sonrisa amable, cuida nuestro cuerpo con trato admirable. Si estamos enfermos, nos viene a revisar, ¡para que muy pronto volvamos a jugar!

La modista

La modista cose con gran ilusión, crea lindas ropas con dedicación. Con hilo y aguja cose sin cesar, ¡y hermosas prendas nos puede crear!

Lea más: Profesiones y oficios

Citamos otros oficios y otras profesiones y elegimos la que nos gustaría ser cuando seamos grandes, luego ensayamos versos con ayuda de la profe.

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.