Experimentamos juntos y aprendemos a cuidarnos

Podemos convertir cada experimento en una oportunidad para conocernos mejor y compartir con los demás.

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Nos organizamos

Antes de comenzar, miramos los materiales y los ordenamos. Podemos repartir las tareas: alguien busca los objetos, otro ayuda a colocarlos y otro puede observar qué sucede.

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Después cambiamos los roles para que todos podamos participar.

También aprendemos a esperar nuestro turno, a escuchar las ideas de los demás y a pedir ayuda cuando la necesitamos.

Experimentamos con nuestros sentidos

Necesitamos: una bolsa de tela o una caja, objetos seguros de diferentes formas y texturas, como una pelota, una cuchara, una esponja o un juguete.

¿Qué hacemos? Colocamos los objetos dentro de la bolsa. Metemos una mano y tocamos uno de ellos.

Intentamos descubrir qué es solo con nuestras manos. Después lo sacamos y comprobamos nuestra respuesta.

¿Qué aprendemos? Conocemos mejor nuestros sentidos y descubrimos que podemos observar de muchas maneras. También aprendemos a expresar lo que sentimos y pensamos.

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Cuidamos nuestras manos

Después de experimentar, nos lavamos las manos con agua y jabón. Nos mojamos las manos, colocamos jabón; frotamos las palmas, los dedos y el dorso; y, finalmente, enjuagamos.

Así comprendemos que mantener nuestras manos limpias nos ayuda a cuidar nuestra salud.

Cuidamos nuestro espacio

Cuando terminamos, recogemos los materiales y limpiamos el lugar donde trabajamos. Si algo se derramó, avisamos a una persona adulta y ayudamos a dejar todo en orden.

También revisamos que no quede ningún objeto pequeño en el suelo que pueda provocar una caída.

¿Qué aprendemos? Mientras experimentamos, aprendemos a ser autónomos y responsables. Podemos tomar pequeñas decisiones, cuidar los materiales, respetar a nuestros compañeros y colaborar con ellos.

Cuando trabajamos en equipo, descubrimos que cada persona puede aportar una idea y que juntos podemos aprender cosas nuevas.