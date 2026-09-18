Así es mi desarrollo personal y social
22 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Experimentamos juntos y aprendemos a cuidarnos

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GENTILEZA

Cuando hacemos experimentos, no solo descubrimos qué sucede con los materiales. También aprendemos a trabajar juntos, a ser responsables y a cuidar nuestro cuerpo y nuestro espacio.

Por Alba Acosta
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Podemos convertir cada experimento en una oportunidad para conocernos mejor y compartir con los demás.

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Nos organizamos

Antes de comenzar, miramos los materiales y los ordenamos. Podemos repartir las tareas: alguien busca los objetos, otro ayuda a colocarlos y otro puede observar qué sucede.

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Después cambiamos los roles para que todos podamos participar.

También aprendemos a esperar nuestro turno, a escuchar las ideas de los demás y a pedir ayuda cuando la necesitamos.

Experimentamos con nuestros sentidos

Necesitamos: una bolsa de tela o una caja, objetos seguros de diferentes formas y texturas, como una pelota, una cuchara, una esponja o un juguete.

¿Qué hacemos? Colocamos los objetos dentro de la bolsa. Metemos una mano y tocamos uno de ellos.

Intentamos descubrir qué es solo con nuestras manos. Después lo sacamos y comprobamos nuestra respuesta.

¿Qué aprendemos? Conocemos mejor nuestros sentidos y descubrimos que podemos observar de muchas maneras. También aprendemos a expresar lo que sentimos y pensamos.

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Cuidamos nuestras manos

Niños se lavan las manos ante la atenta mirada de la maestra.
Niños se lavan las manos ante la atenta mirada de la maestra.

Después de experimentar, nos lavamos las manos con agua y jabón. Nos mojamos las manos, colocamos jabón; frotamos las palmas, los dedos y el dorso; y, finalmente, enjuagamos.

Así comprendemos que mantener nuestras manos limpias nos ayuda a cuidar nuestra salud.

Cuidamos nuestro espacio

Niños guardan juguetes en una bolsa.
Niños guardan juguetes en una bolsa.

Cuando terminamos, recogemos los materiales y limpiamos el lugar donde trabajamos. Si algo se derramó, avisamos a una persona adulta y ayudamos a dejar todo en orden.

También revisamos que no quede ningún objeto pequeño en el suelo que pueda provocar una caída.

¿Qué aprendemos? Mientras experimentamos, aprendemos a ser autónomos y responsables. Podemos tomar pequeñas decisiones, cuidar los materiales, respetar a nuestros compañeros y colaborar con ellos.

Cuando trabajamos en equipo, descubrimos que cada persona puede aportar una idea y que juntos podemos aprender cosas nuevas.