Qué sonidos hacen los animales de la selva: ejemplos y actividades para aprender

Por arriba, entre las ramas, escuchamos a los monos. A veces aúllan fuerte, como si llamaran a sus amigos desde lejos. También pueden chillar cuando están emocionados o asustados.

Cerca, un tucán puede hacer un graznido áspero, y los guacamayos suelen gritar y chillar mientras vuelan en pareja: así se buscan y se acompañan.

En el suelo y cerca del agua, la selva también suena. Las ranas croan «croac, croac» y muchas lo hacen para decir «aquí estoy».

Si aparece una serpiente, a veces sisea «ssss» para avisar que no quiere que nos acerquemos.

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Y cuando cae la tarde, oímos a los insectos: algunos zumban y otros chirrían, como si tocaran instrumentos pequeñitos.

Más escondido, un jaguar puede rugir con voz profunda. No siempre lo vemos, pero su sonido nos recuerda que la selva está llena de vida.

Actividades para jugar y recordar

1. Podemos hacer un juego de adivinanzas: cerramos los ojos y alguien imita «croac», «ssss» o «aúuu», y decimos qué animal es.

2. También podemos crear nuestra orquesta de la selva: con la boca y las manos hacemos lluvia (palmas suaves), viento (soplo) y sonidos de animales. Luego contamos una historia corta usando esos sonidos.

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3. Para terminar, dibujamos la selva y al lado de cada animal escribimos su sonido con letras grandes: «croac», «ssss», «aúuu». Así aprendemos con los ojos y los oídos.