¡Cantemos con alegría esta Navidad!

Campana sobre campana
Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
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Estribillo
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan,
¿qué nuevas me traéis?
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Recogido tu rebaño,
¿adónde vas, pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
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Estribillo
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan,
¿qué nuevas me traéis?
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Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
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Estribillo…
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Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.