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Así es mi desarrollo personal y social
10 de noviembre de 2026 - 01:00

¡Cantemos con alegría esta Navidad!

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Aprendemos este villancico que describe el nacimiento de Jesús en Belén. Las campanas simbolizan el anuncio de una buena noticia, mientras que los pastores representan la humildad y la devoción al recién nacido.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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Campana sobre campana

Campana sobre campana,

y sobre campana una,

asómate a la ventana,

verás al Niño en la cuna.

-------------------

Estribillo

Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan,

¿qué nuevas me traéis?

-------------------

Recogido tu rebaño,

¿adónde vas, pastorcillo?

Voy a llevar al portal

requesón, manteca y vino.

-------------------

Estribillo

Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan,

¿qué nuevas me traéis?

-------------------

Campana sobre campana,

y sobre campana dos,

asómate a la ventana,

verás al Niño en la cuna.

-------------------

Estribillo…

Lea más: ¡Feliz Navidad!

Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.

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