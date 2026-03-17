Escuchamos la narración de la siguiente historia por la maestra.

Los pollitos tienen una familia.

El gallo es el papá del pollito y la gallina es la mamá del pollito. Ellos se cuidan y viven juntos en la granja.

La gallina mamá pone un huevo. Dentro de ese huevo crece un pollito muy pequeñito. La gallina se sienta sobre el huevo para darle calor, como un abracito, y así el pollito puede crecer fuerte.

Después de algunos días, ¡crac, crac!, el pollito rompe el cascarón y nace. El gallo canta de alegría y la gallina alimenta y abriga al pollito. Así nace el pequeño pollito.

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Luego de escuchar la narración de la maestra, observamos cada imagen y narramos cómo nacen los pollitos.

Aprendemos y recitamos esta poesía.