La Semana Santa para niños: qué es, cuándo es, qué se conmemora

¿Cuándo es?

La Semana Santa no cae siempre en la misma fecha. Sucede entre marzo y abril, y se cuenta alrededor del domingo de Pascua.

En la escuela y en casa tenemos días de descanso para compartir más tiempo con la familia.

La Semana Santa empieza el Domingo de Ramos y culmina el Domingo de Pascua. Este año empieza el domingo 29 (Domingo de Ramos) y culmina el Domingo de Pascua (Domingo 5 de abril).

¿Qué se conmemora?

Durante la Semana Santa recordamos momentos importantes: la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena con sus amigos, su muerte y, para los cristianos, su resurrección en Pascua.

Algunas familias van a la iglesia, otras rezan en casa, y otras simplemente aprovechan para hablar de estos días y su significado.

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¿Qué hacemos en Semana Santa?

Aprendemos quiénes somos y qué tradiciones tiene nuestra familia: hacemos chipa, preparamos comidas sencillas y contamos historias.

También ayudamos en casa: ponemos la mesa, ordenamos nuestros juguetes y elegimos actividades tranquilas, como ver películas sobre la vida de Jesús o leemos cuentos.

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Compartimos con respeto: hablamos bajito, esperamos turnos, visitamos a los abuelos y cuidamos a los demás con palabras amables.

Así, la Semana Santa también se vuelve un tiempo para estar unidos y aprender juntos.