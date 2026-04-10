Sonidos de los animalitos

También aprenderemos que los animales son seres vivos: nacen, crecen, se reproducen; además, necesitan respeto y cuidado. Para reconocerlos mejor escuchamos y reproducimos o imitamos los sonidos que hacen.

El perro: es un animal doméstico. Tiene buen olfato, escucha muy bien y avisa cuando alguien llega. Ladra así: guau, guau.

El gato: también vive en la casa, tiene bigotes y ojos que ven muy bien en la oscuridad. Maulla así: miau, miau.

La vaca: vive en la granja. Nos da leche y carne. Muge así: muu, muu.

El cerdo: vive en la granja, es muy curioso: olfatea el suelo y explora y a veces se ensucia en charcos cuando hace calor y se refresca. Gruñe así: oinc, oinc.

La gallina: es un ave de corral, pone huevos y da carne. Cacarea: clo, clo.

El gallo: Su canto sirve para despertar a todos. Canta: quiquiriquí.

La oveja: da lana suave para abrigarnos. Bala y su balido suena: beee, beee.

El caballo: es un animal grande y muy veloz. Ayuda a transportar cosas o personas. Relincha: hiiii, hiiii.